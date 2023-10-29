Город стирается с лица земли: ВС РФ готовятся атаковать Авдеевку (видео)

Россия стягивает силы и технику, а также готовится к новым атакам, несмотря на потери.

На Авдеевском направлении ситуация продолжает оставаться напряженной. Несмотря на уменьшение штурмов из-за погодных условий, российские силы компенсируют это ударами из артиллерии, авиации и минометов, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации, Виталий Барабаш в эфире телеканала FREEДOM в воскресенье, 29 октября.

По словам чиновника, в армии РФ происходит перегруппировка и скоро ожидается новая волна атак на город. Барабаш отметил, что город подвергается десяткам обстрелов каждый день и находится в уязвимом положении. Российские оккупанты намерены окружить Авдеевку и для достижения этой цели стягивают силы и технику с других направлений. Ситуация на соседних направлений, таких как Бахмутское и Запорожское, свидетельствуют о неудачах россиян, но они уверены, что близко к решению своей задачи, несмотря на значительные потери. Ситуация остается нестабильной, и город Авдеевка находится под риском.

"Российские оккупанты стягивают с других направлений силы и технику, человеческий ресурс. Ну, нужны какие-то победы им, а побед на других направлениях нет. То же Бахмутское, Запорожское направление — успехов нет, одни неудачи. Россиянам уже кажется, что решение задачи очень близко, несмотря на колоссальные потери живой силы, техники", — сказал Виталий Барабаш.

Также чиновник отметил, что на протяжении суток город подвергается обстрелу со стороны оккупантов десятки раз и постепенно исчезает с лица земли.

Напомним, несколько ранее в ВСУ рассказали, сколько солдат ВС РФ стянули под Авдеевку. С 10 октября общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек.

А The Washington Post выпустила материал о том, жители Авдеевки привыкли к апокалиптическим условиям. Водоснабжение в городе прекратилось еще до полномасштабного вторжения, электричества не стало в апреле 2022-го. Некоторые районы города напоминают лунную поверхность. Улицы усыпаны шрапнелью, в зданиях зияют дыры, некоторые разрушены полностью.