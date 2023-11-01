"Это был Ураган": оккупанты показали последствия взрыва на станции Мушкетово (видео)

Представитель Следственного комитета РФ заявил, что на территории Буденновского района Донецка пострадали 13 человек.

На станции Мушкетово якобы в результате атаки украинских войск с помощью РСЗО "Ураган" были повреждены цистерны, которые находились на объекте. В Telegram-канале RT опубликовали видео с места событий.

Представитель Следственного комитета пожаловался, что удар был метким. Он показал обломки, которые якобы могут принадлежать снарядам РСЗО "Ураган".

В результате атаки, по словам оккупантов, погибли два человека, включая сотрудника МЧС. Ранения могли получить, в частности, двое спасателей и журналисты издания "Известия". Всего названо количество пострадавших в 13 человек.

Представители Вооруженных сил Украины не подтвердили и не опровергли информацию о вероятном ударе по объекту на территории Донецка.

Взрыв на станции Мушкетово

Во вторник, 31 октября, на станции Мушкетово, которая расположена на территории Буденновского района Донецка, взорвались цистерны, в которых, предположительно, было топливо. Рядом с местом обстрела расположены завод металлоконструкций, склады и промзона. После взрывов начался сильный пожар. Прокремлевские издания ТАСС и "Известия" и телеканал "Звезда" утверждают, что во время обстрела якобы были ранены их корреспонденты.

Фокус 11 октября узнал у экспертов Центра противодействия дезинформации СНБО Украины о том, что пропагандисты готовят россиян к тому, что войну придется заканчивать. Завершится она, по их мнению, перемирием, ведь "Украина больше не хочет воевать". В Центре противодействия дезинформации рассказали о популярных ИПСО в российских СМИ.