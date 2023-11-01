Сырский сообщил о намерениях и стратегии боев россиян на Купянском направлении

Цель противника понятна — он хочет снова оккупировать город, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Сырский отметил, что цель российской армии на Харьковщине заключается в захвате города Купянск, однако Силы обороны срывают их попытки продвигаться вперед. Об этом говорилось в сообщении Сырского 1 ноября.

По словам командующего, враг пытается снова оккупировать Купянск, но стратегических успехов не имеет.

"Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед", — заявил Сырский.

Отметим, что 30 октября командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявлял, что россияне применяют под Купянском запрещенное химическое оружие. У украинских защитников затрудняется дыхание и появляются ожоги.

24 октября в разведке Великобритании сообщали, что россияне отправляют заключенных на "мясные штурмы" как под Купянском, так и в боях за Авдеевку. Это так называемые батальоны "Шторм-Z", которые хотели создать элитными, а на самом деле они оказались штрафбатами с крайне низким материально-техническим и медицинским обеспечением.

20 октября пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко сообщал, что ВС РФ изменили тактику штурмов под Купянском. На Лимано-Купянское направление они бросают не колонны техники, а малые штурмовые группы. Такую же тактику применяли наемники ЧВК "Вагнер".

В свою очередь Вооруженные силы Украины занимают активную оборону на этом участке фронта. 26 октября командование заявило, что на Купянском направлении продолжается активная оборона.