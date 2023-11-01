"Коррупция невозможна": с декабря питание для ВСУ будет закупать "Госоператор тыла"

По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, новое агентство будет заниматься всеми закупками для ведомства и его подразделений по измененным правилам торгов, чтобы исключить коррупцию и перебои в поставках.

В Украине с 1 декабря заработает новое агентство закупок "Государственный оператор тыла". Его основной задачей будет обеспечение бесперебойных поставок питания для ВСУ. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков на брифинге "Укринформа".

"В правилах торгов мы ввели некоторые изменения, чтобы не было перебоев в поставках питания и главное — чтобы сделать невозможной коррупцию. Во-первых, с декабря этого года всеми закупками Минобороны будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал. Его работники будут анализировать рынок, смотреть цены, будут общаться с производителями, поставщиками напрямую, будут их оценивать, смотреть на их историю и принимать ответственные решения о проведении тендерных закупок", — отметил Клименков.

Заместитель министра рассказал, что команда нового оператора закупок находится в процессе формирования, а ее костяк уже изучает рынок, чтобы заработать на полную мощность с 1 декабря.

По словам Клименкова, для полноценного старта "Госоператора тыла" нужно еще принять два правительственных постановления, регулирующих его деятельность и полномочия. Одно из них Кабмин рассмотрит на ближайшем заседании, а второе будет принято в течение двух недель.

Клименков уточнил, что ноябрь будет переходным периодом, на время которого Министерство обороны ввело временные изменения в порядок закупок.

"До декабря мы ввели временные изменения в порядок закупок. Вместе с общественностью, Антикоррупционным советом, антикоррупционной системой и аудитом Минобороны мы разработали, проанализировали и ввели некоторые предохранители. На этот раз мы объявляем торги на еду не на полгода, а на 3 месяца 2024 года, то есть с января по март включительно", – рассказал Клименков.

Замминистра добавил, что вторым предохранителем станут требования относительно потолка цен на продукты питания.

Напомним, СМИ обнаружили партию одежды для ВСУ, на которой "наварили" почти $300 тысяч. Журналисты выяснили, что в 2022 году закупщики Минобороны приобрели зимние куртки по цене летних, причем по дороге из Турции в Украину они подорожали в три раза.

Ранее Фокус писал, что ВСУ хотели поставить некачественные продукты на 430 миллионов. В Офисе генпрокурора рассказали, что соглашение было заключено между министерством и коммерческим обществом. То, что продуктовые наборы не соответствовали нормам, было доказано в суде.