"Это ложь": россияне вынуждены что-то придумывать о дыме на Керченском мосту, — ГУР (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Крыму "продолжается и будет продолжаться плановая работа" украинских Сил безопасности и обороны по уничтожению военного потенциала армии РФ, конечной целью которой является освобождение полуострова.

Вооруженные силы Российской Федерации не согласовывают с так называемыми руководителями временно оккупированного Крыма свои действия, поэтому выдают противоречивые заявления. На территории полуострова продолжается плановая работа украинских Сил обороны. Об этом 1 ноября представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Юсов прокомментировал сегодняшние сообщения о задымлении на Керченском мосту, которое российская сторона объясняла и учениями, и маскировкой от украинских ракет.

"Следует заметить, что оккупационные войска в Крыму регулярно не согласовывают никакие действия или информацию с оккупационными властями. И те вынуждены что-то придумывать, врать на ходу, поэтому эта информация часто противоречит друг другу и не держится вместе", — отметил представитель ГУР.

По его словам, так называемая власть Крыма часто сообщает о якобы учениях российской армии или проведении каких-то плановых работ. Об этом, конечно, местное население не в курсе.

"Что указывает прежде всего на то, что это ложь. Потому что когда какие-то плановые мероприятия происходят, то происходит какое-то оповещение. Во всех остальных случаях это реагирование на те или иные действия украинских Сил безопасности и обороны. Или действия из страха на подобную активность украинских защитников", — отметил Андрей Юсов.

Он отметил, что на полуострове "продолжается и будет продолжаться плановая работа" украинских Сил безопасности и обороны по уничтожению и ослаблению военного потенциала армии РФ, а конечной целью этого является освобождение полуострова.

Представитель ГУР также прокомментировал информацию партизанского движения о разгрузке и переброске военной техники ВС РФ в Крыму.

"Учитывая ситуацию с этим незаконным сооружением (Керченским мостом — ред.), учитывая активность украинских Сил безопасности и обороны, то, что сегодня у оккупантов в Крыму нет уже безопасных мест, конечно логистика (врага — ред.). Но Крым продолжают использовать как логистический центр для переброски сил и средств по снабжению оккупационных войск на Юге временно оккупированных украинских территорий. Сегодня они замедлили некоторые логистические процессы, чем пользуются и будут пользоваться украинские защитники", — отметил Андрей Юсов.

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Напомним, 1 ноября сообщалось, что партизаны в Крыму заметили колонны старой техники ВС РФ. В сопротивлении отметили, что россияне продолжают доставать со своих складов всю старую технику, которая вряд ли обслуживалась должным образом.