ВСУ атакуют на левом берегу Херсонщины, а ВС РФ перебрасывают резервы в Бахмут (карты боев)

Силы обороны продвинулись на юг от Новомихайловки, продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Силы обороны продолжили наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют продвижение от Щербаков до Мирного в районе Орехова, а также достигли успехов к западу от Работино. ВС РФ продолжили штурмы Авдеевки и продвинулись в Красногоровке через железнодорожные пути в направлении Новокалиново и Керамика и в районе Северного и Первомайского. О ситуации на украинском фронте говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Ситуация на Луганщине

ВС РФ 1 ноября продолжили локализованные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и достигли подтвержденных успехов. Они продвинулись на восток от Петропавловки. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжают попытки отбить Купянск, но не достигли здесь стратегического успеха. Российские военные блогеры опубликовали кадры захвата оккупантами неопределенного опорного пункта на Купянском направлении и сообщили, что ВС РФ незначительно продвинулись в направлении Ямполовки и Торского, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Российская сторона утверждала, что ВС РФ отбили два украинских штурма возле Синьковки, в районе Грековки, в районе Серебрянского леса, на линии Берестовое-Переездное, а также вдоль линии Волчеяровка-Ивано-Дарьевка.

Ситуация в Донецкой области

ВС РФ 1 ноября продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении, но никакого продвижения не сделали. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались улучшить свои позиции вблизи Клещиевки и Андреевки, но не продвинулись. Также в Генштабе сообщили, что российские войска стягивают резервы в район Бахмута для восстановления активных наступательных действий после обороны.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, но никакого заявленного или подтвержденного продвижения не делали.

1 ноября российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и, как сообщается, продвинулись с позиций в Красногоровке через железнодорожные пути в направлении Новокалинового и Керамика и в районе Северного и Первомайского. 1 ноября несколько российских источников утверждали, что к северу от Авдеевки вблизи породного отвала идут тяжелые бои, а ВС РФ готовятся начать атаку на промышленную зону Авдеевского коксохимического завода на севере Авдеевки.

Украинские силы 1 ноября совершили ограниченные контратаки вблизи Авдеевки, но не сделали ни одного подтвержденного наступления. Геолокационные кадры, опубликованные 1 ноября, показывают украинскую контратаку к северу от Красногоровки, но источник видео утверждает, что российские войска в конце концов отбили атаку и заставили украинские войска отступить.

Российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецк 1 ноября, но не делали никаких заявленных или подтвержденных наступлений.

Украинские войска 1 ноября вели наступательные действия к западу и юго-западу от г. Донецк и подтвердили наступление. На геолокационных кадрах, опубликованных 31 октября, видно, что украинские войска продвинулись на юг от Новомихайловки.

Ситуация на юге

ВС РФ 1 ноября продолжили наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, недавно продвинулись. Российский батальон "Восток", который действует к юго-востоку от Великой Новоселки, утверждал, что 31 октября они продвинулись в неопределенных районах вблизи границы Донецко-Запорожской области.

1 ноября украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, продвинулись от Щербаков до Мирного и достигли успехов к западу от Работино.

ВС РФ продолжали ограниченные наступательные операции в западной Запорожской области, но 1 ноября не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Работино.

Ситуация на левом берегу

Российские военные блогеры сообщили, что Силы обороны удерживают позиции и атакуют восточный (левый) берег Херсонской области. В частности, атаковали вблизи Поймы и Песчановки, а также что боевые действия ведутся вблизи Крынок. Силы обороны сохраняют позиции в Крынках, а российские войска наносят по ним тяжелые удары с воздуха и термобарической артиллерии ТОС-1А. Российский военный блогер утверждал, что украинские силы заминировали территорию вблизи Крынок, чтобы усложнить атаки российской пехоты в этом районе.

1 ноября украинские войска обстреляли российские тыловые районы на юге Украины. Глава оккупационного управления Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска сбили семь украинских ракет, которые летели в направлении Крыма, а две ракеты упали в заброшенном районе на Арабатской косе, не причинив вреда или жертв. Российские оккупационные власти развернули дымовые завесы на Керченском мосту, вероятно, в ответ на ракетную угрозу, но один российский военный блогер охарактеризовал дымовые завесы как "припарки для мертвого человека", отметив их неэффективность.

Напомним, что оккупанты жалуются, что под Авдеевкой военных ВС РФ бросают в мясные штурмы, и что им не удается выйти даже на расстояние стрелкового боя, потому что их уничтожают еще на подходе.