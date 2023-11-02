На Купянском направлении ВС РФ усилили обстрелы и пытаются навязать ВСУ стрелковые бои

В ВСУ считают, что это может быть связано с тем, что враг решил вопрос с поставками боеприпасов на это направление и из-за перемещения новых подразделений.

Российские оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов на Купянском направлении. Кроме этого они пытаются навязать Силам обороны стрелковые бои. Об этом в эфире телемарафона 2 ноября рассказал начальник службы связей с общественностью 21-й ОМБр старший лейтенант Сергей Диброва.

По его словам, за прошедшие сутки ВС РФ активизировались и усилили артобстрелы украинских позиций, хотя ранее в основном для этого использовали гранатометы и минометы.

"Это может быть связано с тем, что враг, возможно, как-то решил вопрос со снарядами или перемещением на наше направление новых подразделений", — сказал Диброва.

Он добавил, что не исключено, что такая активизация оккупантов может быть связана с их неудачами на других участках фронта.

"Продолжаются попытки навязать стрелковые бои, но пока враг не имеет успеха ни на одном участке в нашей зоне ответственности. Применение танков достаточно редкое, но бывает, танки напротив нас есть. Но все же подойти близко на дальность прямого выстрела для них это сложная задача. Ежедневно есть стрелковые бои, наша беспилотная авиация работает, враг несет потери", — отметил Диброва.

Напомним, что Силы обороны атакуют левый берег Херсонской области. В частности, вблизи Поймы и Песчановки, а также что боевые действия ведутся вблизи Крынок.

Ранее сообщалось, что ВС РФ планируют новую атаку на Авдеевку и намерены перейти к лобовым атакам, чтобы компенсировать большие потери техники под Авдеевкой в октябре.