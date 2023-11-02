В Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей: что известно о ситуации

Эвакуация продлится 45 суток. Все семьи Минреинтеграции обещают обеспечить бесплатным жильем и всем необходимым.

В Харьковской области 2 октября ввели принудительную эвакуацию 275 детей вместе с их семьями. Об этом говорится в решении Харьковской ОВО, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Такое решение единогласно поддержали члены Коордштаба по вопросам обязательной эвакуации людей во время военного положения.

"Из-за сложной ситуации безопасности в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов. Ее проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Дворичанской и Ольховатской территориальных общин Купянского района Харьковской области", ОВА.

Сколько будет длиться эвакуация и как уехать из опасного региона

Эвакуация детей с родственниками продлится 45 суток.

Выезжать из опасного региона должны дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Их обеспечат бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой.

В Харьковской области развернут сборный и приемный пункты эвакуации.

Эвакуация производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

Желающие эвакуироваться с территорий, приближенных к линии фронта, могут круглосуточно звонить по телефону по горячей линии Харьковской ОВА: 0 800 339 291.

Как правильно эвакуироваться с ребенком

Прежде всего, нужно постараться максимально избежать стресса, как для себя, так и для ребенка. Следуйте следующему алгоритму:

объясните ребенку, что эвакуация — это мера, которая необходима для безопасности семьи (самого ребенка, его родных и животных);

скажите, что вы вернетесь домой, когда опасность пройдет;

по дороге попробуйте отвлечься и уделите время ребенку: развлеките играми и разговорами;

сохраняйте и демонстрируйте собственное спокойствие и уверенность;

договоритесь о правилах поведения. В опасной ситуации ребенок должен услышать вас и выполнить вашу просьбу;

сфотографируйте ребенка перед тем, как выйти из дома. Если ребенок потеряется, у вас будет актуально его фото, по которому люди быстро его узнают;

еще раз повторите с ребенком его имя, фамилию, а также имена родителей или родственников. Приколите к его курточке или свитеру записку с контактными данными.

Напомним, 27 сентября из Запорожской области были эвакуированы все дети. Тогда семьи вывезли из 5 населенных пунктов: Гуляйполя, Новопавловки, Егоровки и Преображенки в Пологовском районе, а также Степногорска Васильевского района.

Кроме детей, эвакуировали из опасных районов и пожилых, а также людей с инвалидностью, проживавших в указанных населенных пунктах области. Для них было принято решение об обязательной эвакуации.