Киевский судья пойдет под суд за поддержку оккупации и побуждение работать на РФ, — ГБР

По данным следствия, судья выражал сожаление когда российские войска отошли от поселка под Киевом. Также он звонил знакомым с временно оккупированных территорий и призывал работать на оккупантов.

Правоохранители завершили расследование в отношении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Киева, которого подозревают в поддержке оккупации и побуждении к коллаборационистской деятельности. По сообщению Офиса генпрокурора, обвинительный акт в отношении подозреваемого уже направили в суд.

По информации Государственного бюро расследований (ГБР), судья является уроженцем АР Крым. После временной оккупации полуострова российскими войсками мужчину перевели в один из судов Киевского региона.

Отмечается, что после перевода мужчина не изменил антиукраинские взгляды и одобрял вооруженную агрессию России. Также после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года судья продолжил поддерживать оккупацию украинских территорий.

"Он желал, чтобы такой территории становилось больше и выражал сожаление, что россияне отошли от поселка под Киевом, где он живет в последние годы", — говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что судья призывал знакомых, которые оказались в оккупации, к работе на врага. К примеру, знакомому, который остался на оккупированной части Запорожья, он предлагал идти работать в оккупационную "милицию", чтобы помочь России сохранить эти территории под своим контролем.

Отметим, что еще 14 сентября прошлого года ГБР заявляло о подозрении судьи в коллаборационной деятельности. Тогда правоохранители публиковали цитаты разговора подозреваемого со знакомым из Мелитополя Запорожской области:

"Главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас. Тогда тебе придется к нам домой, в Крым";

"Ваш регион жил за счет сельхозпродукции, которая отправлялась на Крым и Россию", "и сейчас, если вам откроют свободную эту, то это нормально будет";

"А ты что в милицию не идешь там на работу", "а че? Там собирают всех", "а я думал, ты уже там начальником милиции устроился, там кадровое голодание", "да, ты с опытом работы, надо делать карьеру, главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас".

Мужчину подозревают в отрицании вооруженной агрессии России и побуждении к коллаборационистской деятельности. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что ему избрали меру пресечения — залог в размере 3 млн грн и наложили арест на три земельных участка, дом под Киевом и автомобиль.

Напомним, на днях правоохранители задержали херсонского адвоката, который "переписывал" имущество морского порта Херсона на оккупантов. После оккупации города мужчина поддержал российскую власть и занял посадку руководителя БТИ.

Также 30 октября в Запорожье разоблачили жителя, который вышел на ФСБ и шпионил за перемещением украинской военной техники. Для этого он установил на дорогах веб-камеры, которые должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию.