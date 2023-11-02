На Закарпатье уклонисты пытались сбежать в Румынию на детских надувных кругах (видео)

Переправиться в соседнюю страну мужчинам помогали двое подростков, которые за вознаграждение согласились провести их к реке и показать направление движения в Румынию.

На Закарпатье задержали жителя Сумщины и Кировоградской области, которые на надувных кругах хотели переплыть реку Тиса и сбежать из Украины. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Обнаружили мужчин в 100 метрах от госграницы, когда те двигались в направлении реки с надувными кругами для плавания в руках.

Вместе с мужчинами пограничники также задержали двух несовершеннолетних парней 15 и 16 лет, которые за вознаграждение проводили уклонистов к реке. Подростки рассказали, что за 100 долларов они согласились провести их к реке Тиса и указать направление движения в Румынию.

За такую переправку через границу уклонисты должны были заплатить организатору схемы 5 тыс. долларов и 3,5 тыс. долларов. Отмечается, что личность организатора уже установлена, также о факте совершения преступления сообщено в полицию.

Стоит добавить, что мужчины призывного возраста систематически пытаются сбежать из Украины через реку Тиса. Однако не всегда такая попытка побега завершается положительно. Так, по данным Госпогранслужбы от 24 февраля 2022 года зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, которые пытались переплыть реку Тиса и убежать в Венгрию и Румынию.

Справка: Тиса является крупнейшим левым притоком Дуная. Она протекает в пределах Закарпатской области Украины, Венгрии, Сербии и частично по границе между Украиной и Румынией и между Венгрией и Словакией. Общая длина реки в пределах Украины составляет 201 км, а площадь бассейна — 11,3 тыс. км кв.

Река Тиса, Закарпатская область Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Напомним, в сентябре на Закарпатье разоблачили злоумышленников, которые помогали мужчинам бежать из Украины через реку Тиса. Организовал незаконную схему житель Ивано-Франковской области, за свои услуги он просил 5,5 тыс. долларов.

Также 2 ноября правоохранители сообщили о задержании группировки, которая с помощью карет скорой помощи доставляла уклонистов к границе в Одесской области и помогала покинуть Украину лесными тропами.