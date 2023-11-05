Проходил испытания, чтобы воевать против Украины: подробности поражения корабля РФ в Керчи

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пораженный корабль еще даже не участвовал в плавании. Он размещался на заводе и проходил там определенные испытания.

Силы обороны поразили один из самых современных кораблей РФ, носитель крылатых ракет "Калибр" в Керчи. Это подтвердил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Подтверждаю", — лаконично написал он.

Ранее он выразил надежду, что еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой" и поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за успешные удары крылатыми ракетами по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ — носитель крылатых ракет "Калибр".

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись. Также, спасибо зенитчикам воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", летевшие в ответ", — написал Олещук.

Как рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пораженный корабль еще даже не участвовал в плавании.

"Он проходил какие-то там испытательные работы окончательные, чтобы потом выйти и воевать против нашего государства", — рассказал он.

Минобороны России подтвердило повреждение корабля в результате сегодняшней атаки в Керчи.

Ранее в телеграм-канале, который мониторит стратегическую авиацию монитор сообщал, что, вероятно, речь идет о малом ракетном корабле "Аскольд".

"Жизнь постоянно доказывает, что Черноморского флота РФ в Крыму не будет", — прокомментировал поражение российского корабля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что 4 ноября, Вооруженные силы Украины повредили судостроительный завод "Залив" в Крыму.