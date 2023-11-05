"Паляниця и Укрзалізниця" уже не пройдут: оккупанты на передовой зубрят украинский язык

В начале полномасштабного вторжения бойцы ВСУ могли легко определить "не своих" по языку, сейчас это делать все дальше сложнее.

Российские оккупанты активно изучают украинский язык, поэтому сейчас бойцы ВСУ уже не слишком доверяют родному языку на передовой. Об этом в комментарии 24 каналу сказал военный Павел Вышебаба.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения очень легко можно было отличить врага от своего благодаря украинскому языку, но сейчас оккупанты начали его учить.

Павел Вышебаба рассказывает, что враг даже привлекал людей, которые говорили на украинском по рации.

"Сейчас уже такие есть, потому что они понимают: для нас язык является маркером, поэтому и взяли наше оружие себе на вооружение. Мы уже не так доверчиво относимся даже к тем, кто говорит на украинском. Ведь это также может быть враг, завербованный и обученный украинскому", — заявил военный.

Он подчеркнул, что сегодня уже тест на "паляницу и укрзализныцю" уже не актуален.

Напомним, что российское командование имеет непоколебимое намерение захватить Авдеевку несмотря на предыдущие неудачи. Сейчас в район города перебрасывают еще дополнительные подразделения.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара "Искандером"по месту награждения военных 128-й бригады ВСУ погибли 28 бойцов.