Ракетный удар по 128-й бригаде в Запорожье: назвали точное количество погибших

В пресс-службе бригады уточнили, что проводится "тщательная проверка всех обстоятельств трагедии".

128 горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от ракетного удара. Об этом сообщили в пресс-службе.

В бригаде отметили, что проводится "тщательная проверка всех обстоятельств трагедии", и попросили не распространять непроверенную информацию.

"Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере", — добавляют в пресс-службе.

Ракетный удар во время награждения бойцов 128 бригады

В Запорожской области в одном из прифронтовых сел офицеры собрали бойцов 128-й бригады ВСУ на торжественное построение по случаю награждения. В этот момент ВС РФ россияне нанесли ракетный удар.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил ракетный удар оккупантов по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Председатель Закарпатской ОГА Виктор Микитася призвал общину воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий. В Закарпатской области в связи с потерями в бригаде с 6 ноября объявили три дня траура.

В сети обнародовали видео удара, на котором видно, что оккупанты заметили, как собираются бойцы, с дрона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября в вечернем видеообращении указал на проблемы в ВСУ после удара по 128-й бригаде.