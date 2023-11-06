"Сначала в руки боеприпас взял сын": что известно о гибели помощника Залужного под Киевом
Гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения погибшему презентовал его коллега — полковник Тимченко. Он положил в деревянную коробку бутылку виски "Black Label" и 6 гранат.
В Чайках Киевской области на гранате подорвался помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. По словам очевидцев, он сам вырвал кольцо гранаты. Фокус собрал все, что известно о чрезвычайном происшествии в Чайках и гибели помощника Залужного.
Так, вечером, 6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области в доме помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного прогремел взрыв. В результате 39-летний военный погиб, а его 13-летний сын получил ранения.
Взрыв в Чайках
Как сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева, трагический случай произошел в результате неосторожного обращения с боеприпасами.
"Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали", — сказала она.
Отмечается, что во время проверки помещения правоохранители обнаружили еще 5 боевых гранат.
Залужный подтвердил гибель своего помощника
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника.
"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье. С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией. Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования", — написал генерал в своем телеграмм-канале.
Взрывчатка в подарочном пакете
Позже в СМИ распространили информацию, что взрывное устройство, в результате подрыва которого погиб помощник Залужного, могли спрятать в наборе с бутылкой спиртного и подарочными стаканчиками.
Сообщалось, что Геннадий Частяков, который сегодня, 6 ноября, праздновал день рождения, вернулся домой с подарками, а когда хотел открыть один из них, тот взорвался. В частности, речь шла о подарочном подарочном пакете с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат.
Во время взрыва пострадал сын Частякова
Во время взрыва в селе Чайки получил ранения 13-летний сын погибшего Геннадия Частякова Глеб. В результате взрыва получил рваные раны лица, дочь Полина, которая в момент взрыва тоже находилась дома, не пострадала.
Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, Геннадий Частяков пришел домой и принес с собой с работы бутылку алкоголя и гранаты немецкого производства, которые ему подарили на работе. Он якобы достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Его сын находился рядом.
Что говорят в МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за того, что трагедия в Чайках начала обрастать разнообразными версиями, он вынужден рассказать об основной версии полиции.
"Официально сообщаю: в результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", — проинформировал Клименко.
Он добавил, что в квартире полиция нашла еще 5 таких неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.
Также министр отметил, что правоохранители разыскали того, кто подарил погибшему гранаты.
"В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", — сообщил Клименко.
Кто подарил Частякову гранаты
Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Геннадию Частякову презентовал коллега — полковник Тимченко. Он положил в деревянную коробку бутылку виски "Black Label" и 6 гранат, что подтвердили трое свидетелей.
"Тебя удивить трудно — поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски", — сказал он при свидетелях, когда вручал свой подарок.
Журналист предполагает, что Частяков мог воспринять это как шутку, поскольку он забрал детей из школы и дома начал разбирать с ними подарки.
"Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе", — проинформировал журналист.
Напомним, что на месте гибели Геннадия Частякова нашли гранаты, которые официально передала Германия в пакете военной помощи