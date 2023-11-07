Умер недалеко от собственного дома: в Ивано-Франковске расследуют смерть 27-летнего военного

Парень находился на войне с начала полномасштабного вторжения и воевал на самых горячих направлениях. Он приехал со службы в родной город 1 ноября, а уже 2-го его не стало.

В Ивано-Франковске после избиения на улице неподалеку от собственного дома нашли тело 27-летнего военного Андрея Войцеховского. Парень приехал с передовой в родной город в отпуск. Об этом пишет "Галицкий корреспондент".

Отмечается, что парень находился на войне с начала полномасштабного вторжения и воевал на самых горячих направлениях. Он приехал со службы во Франковск в среду, 1 ноября, а уже в четверг его не стало.

В тот день Андрей пошел к товарищу помогать делать ремонт, но домой он так и не вернулся. Поздно вечером к нему домой пришли правоохранители и сообщили родителям, что их сын погиб, и его необходимо опознать.

Андрей Войцеховский

Мама парня говорит, что он был очень избит.

"Далее дело закрыли, судмедэксперт установил, что умер он от "сердечной недостаточности". Похоронили Андрея как гражданского, не на Аллее Славы, без почестей и без военных капелланов", — пишет издание.

Отмечается, что Андрей был единственным ребенком у родителей.

"Никакой помощи семье, никакой поддержки, никакого упоминания о его смерти в местных СМИ. Этого как будто никогда и не было. Человек, который стал на нашу защиту, полтора года боролся с оккупантами на востоке, как будто исчез в течение суток. Очень прошу вас помолиться за Андрея и распространить историю его смерти", — рассказывают друзья семьи.

В заведении, где раньше учился Андрей, выразили соболезнования его семье.

Что говорят родные бойца

Как пишет брат Андрея Войцеховского Мирослав Тицкий в соцсети, версий расследования смерти две — убийство, или же остановка сердца.

"Мы с родителями Андрея, будем следить за расследованием, чтобы правда была действительно известна. Родители Андрея на данном этапе не нуждаются в посторонней помощи, а если она будет нужна, то или они или я будем обращаться к людям лично. А уже в крайнем случае через соцсети", — проинформировал он.

Напомним, что в Одесской области умер военный, которого жестоко избили другие военнослужащие. В результате избиения у мужчины были сломаны шейные позвонки и произошел отек мозга. Все это время он находился на аппарате ИВЛ.