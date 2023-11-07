Тактика "дикобраза": Тайвань усиливает армию на случай нападения КНР, – NP

Тайвань в случае полномасштабного вторжения не сможет победить Китай, поэтому власти острова приняли решение усилить свою боеспособность.

Тайвань внимательно следит за борьбой Украины против российской агрессии, и это заставляет тайваньские власти тщательно готовиться к возможной военной угрозе со стороны Китайской Народной Республики. Они стремятся укрепить свои вооруженные силы, чтобы в случае агрессивных действий со стороны Китая, последний понес бы максимальные потери. Соответствующий материал опубликовал журналист канадского издания The National Post Адам Зиво в рамках организованного правительством Тайваня пресс-тура.

Во-первых, пример Украины вдохновил Тайвань, как отмечает Конни Чанг из Национального совета развития Тайваня.

"Он показал, что защищать собственную страну, имея дело с одной из самых больших военных сил планеты, возможно", ― добавляет он.

В Тайване признают, что в случае нападения Китайской Народной Республики они могут оказаться неспособными сопротивляться без прямой поддержки союзников, таких как США или Япония. Поэтому, анализируя опыт российско-украинской войны, Тайвань решил придерживаться тактики "дикобраза" – укрепить свои вооруженные силы таким образом, чтобы в случае нападения Китая, армия последнего понесла бы наибольшие потери.

В вооружении Тайбэй полагается не на большие военные машины, а на портативные противотанковые или зенитно-ракетные установки. Это тоже урок ВСУ и эффективности Javelin в начале полномасштабного вторжения.

Также, как сообщает журналист, Тайвань выразил интерес к комплексам HIMARS после того, как они продемонстрировали свою эффективность в уничтожении российских оккупантов.

В Тайбэе признают, что Китай также извлекает уроки из российско-украинской войны. Особенно важно, что Пекин стремится увеличить свою независимость от возможных санкций. В рамках этого стремления Пекин уже выдал указ местным властям о расширении площадей, выделенных под сельское хозяйство, чтобы в случае экономической изоляции Китай мог обеспечивать себя продовольствием самостоятельно.

Напомним, 30 октября заместитель главы Центральной военной комиссии Китая генерал Чжан Юйся заявил, что армия Китая не будет терпимо относиться к любым шагам, направленным на достижение независимости Тайваня.