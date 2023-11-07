Удар по кораблю "Аскольд" может вынудить РФ подвинуть флот еще дальше, – британская разведка

По мнению военных экспертов, удар ВСУ по судостроительному заводу в Крыму приведет к задержке поставки новых кораблей на вооружение Черноморского флота.

Министерство обороны Великобритании считает, что удар, нанесенный Вооруженными силами Украины во временно оккупированной Керчи, в результате которого был поврежден российский корабль "Аскольд", может заставить Российскую Федерацию передислоцировать свой Черноморский флот дальше от линии фронта. Об этом оборонное ведомство Великобритании сообщило 7 ноября в социальной сети Х (ранее Twitter).

"По сообщениям украинских и российских источников, 4 ноября 2023 года новопостроенный корвет ВМФ России почти наверняка был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму. Корабль "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота. Этот инцидент произошел дальше на восток в Крыму, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов", — говорится в сообщении.

По мнению военных экспертов МО Великобритании, способность Украины нанести удар судостроительным объектам в Крыму, скорее всего, заставит Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о передислокации своего флота дальше от линии фронта, а также задержит поставки новых кораблей.

Напомним, 4 ноября украинские военные атаковали российский корабль "Аскольд" с помощью крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP EG во временном оккупированном городе Керчь в Крыму.