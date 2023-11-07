Самая большая нагрузка за 40 лет: 3D-принтеры расширят производство субмарин в США

После завершения холодной войны промышленная база для строительства подводных лодок сильно деградировала, поэтому теперь, когда надо строить больше субмарин, есть сложности с темпами производства. Из 17 000 подрядчиков в сфере осталось только 5000.

Военно-морские силы США построили Центр передового производства запчастей, который может стать будущим американской подводной промышленности. Об этом сообщает Defense News.

В Денвилле, штат Вирджиния построили Центр передового производства деталей, в котором нет гула металла, не летят искры и нет дыма или копоти. Внутри построен большой центр 3D-печати, который производит ключевые запчасти для подводных лодок. Официальные лица говорят, что возможно, это единственный путь ВМС к строительству подводных лодок класса Columbia и Virginia по графику, который составляет 2 и 1 субмарина в год.

Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо посещает производственный центр аддитивного производств

Ожидается, что в следующем году нагрузка на американскую промышленную базу по строительству подводных лодок будет самой высокой за последние 40 лет. Поэтому США хотят печатать металлические части для ускорения производственных процессов.

Центр аддитивного производства стремится расширить цепочку поставки деталей для подводных лодок, помогая компаниям начать производство металлов с добавками. Также США выделили 2,3 млрд долларов на расширение и укрепление подводной промышленной базы и готова потратить еще больше.

"Прогресс есть, но это все еще не кнопочная технология, по которой мы можем сказать: "Сделайте эту деталь из этого материала, и вы получите то, что вам нужно", — говорит руководитель Национального института стандартов и Robot Technology Кевин Джурренс.

Проблема в том, что США сильно сократили количество подрядчиков, которые участвовали в построении субмарин с 17 000 до 5000.

3D-печать может позволить увеличить производство изделий из металла на 15-20% за 3 года, а в случае отдельных деталей экономия времени составит 90%.

Напомним, 19 октября Boeing начал печатать запчасти для ударных вертолетов Apache.

3 октября СМИ писали, что ВСУ получили 3D-принтеры за 1 млн долларов для печати запчастей на фронте.