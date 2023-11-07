"Хороший импортный сувенир": военный рассказал о гранате, которая убила помощника Залужного (фото)

Гранаты DM51 на передовой редкие и в основном у бойцов они хранятся на полочках, как сувениры. Нефронтовой человек, уверен эксперт, мог не знать, что она боевая.

Немецкая граната, которая унесла жизнь Геннадия Частякова — помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, внешне очень напоминает сувенир, поэтому не фронтовой человек мог не знать, что она боевая. Об этом сказал военный эксперт Сергей Флеш.

По его словам, гранаты DM51 на передовой редкие и в основном у бойцов они хранятся на полочках, как сувениры.

"Она полностью пластмассовая и выглядит как игрушка. Посторонний человек подумал бы, что это — сувенир. Она разбирается на 2 части — используется как наступательная, так у нее разлет обломков очень маленький, а в неразборном варианте она используется, как оборонительная. Здесь достаточно просто повернуть чеку, и она разорвется", — рассказал он.

Сергей Флеш сравнил импортную гранату с отечественной и отметил, что в последней после того, как вырвали чеку, срабатывает взрывник, а уже через 4 секунды взрывается сама граната. В немецкой гранате механизм несколько иной.

"Здесь проблема в том, что она сделана так, что если вы выдернете чеку, то она просто будет молча лежать и сорвется через 4 секунды", — рассказал эксперт.

Он отметил, что любой военный, кто крутил эту гранату в руках, знает, что она пластмассовая снаружи и похожа на стилизованную туалетную воду или игрушку.

"Не фронтовой человек мог не понять, что это боевая граната. Даю вам 100%. У многих в ВСУ на фронтах они стоят на столах и тумбочках, как красивый импортный сувенир", — считает Сергей Флеш.

Граната DM51

Гибель помощника Залужного Геннадия Частякова: что известно

6 ноября стало известно, что в селе Чайки Киевской области взорвалась граната. Погиб 39-летний военный. СМИ сообщили, что погибшим оказался помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Геннадий Частяков пришел домой и принес с собой с работы бутылку алкоголя и три гранаты немецкого производства, которые ему подарили на работе. Он якобы достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Его сын находился рядом.