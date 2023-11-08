Армия КНР получила приказ действовать агрессивней в Индо-Тихоокеанском регионе, — офицер США

По мнению командующего Тихоокеанским флотом ВМС США адмирала Сэмюэля Папаро, китайская армия намеренно провоцирует Штаты, чтобы силой отстоять свои претензии к территориям.

Китай намеренно создает напряжение в Тихоокеанском регионе, чтобы силы США и союзники находились в неудобных положениях. Об этом сообщает Breaking Defense.

Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Сэмюэль Папаро предполагает, что китайские ВМС получили приказ действовать более агрессивно в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Они становятся все более провокационными, и это вызывает глубокое беспокойство. Иногда они подвергали опасности себя, а также людей, находящихся на судах и самолетах, с которыми они общались", — сказал адмирал Сэмюэль Папаро.

На уточняющий вопрос, действовали ли китайские военные по собственной инициативе так агрессивно адмирал ответил, что, по его мнению, они получили такие приказы. КНР выдвигает незаконные территориальные претензии в море. По его мнению Си Цзиньпин хочет создать напряженные и неудобные ситуации, чтобы сделать так, чтобы силой можно было выбивать свое право на территории.

Папаро подчеркнул, что американские военные так себя не ведут. Они проявляют свой профессионализм даже во время нахождения китайских сил у вод Аляски или у острова Гуам. Также командующий подчеркнул, что армия США ни на секунду не отвернулась от Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на войну в Украине и Израиле.

Напомним, 30 октября СМИ писали, что Китай выстраивает доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе путем запугивания и силой.

24 октября в Британии заявили, что у них недостаточно сил для присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.