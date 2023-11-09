"Вместе с паспортом РФ": в Мелитополе оккупанты массово выдают мужчинам повестки, – мэр

По словам городского головы Ивана Федорова, в противном случае, мужчинам грозит наказание и штраф.

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области российские власти не ограничиваются только вынужденной выдачей паспортов, но и применяют принудительную мобилизацию среди местных жителей. Об этом рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров на своем канале в Telegram.

Вместе с паспортами РФ, которые украинцам навязывают насильственным образом, оккупанты также распространяют и повестки.

Согласно информации от мэра города, приказы явиться в так называемые военкоматы получают все мужчины в возрасте до 50 лет.

Российские оккупанты угрожают мужчинам, заявляя, что они обязаны на протяжении двух недель после получения повестки стать на воинский учет. Если украинцы проигнорируют прихоть врага, им грозит наказание и штраф.

"Сначала наших жителей привлекают на войну хитростью, а потом будут загонять в армию силой, как это уже происходит на ранее оккупированных территориях", – отметил Федоров.

Напомним, 14 августа сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.