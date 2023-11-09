Gripen будет летать 30 лет: Швеция хочет получить истребитель следующего поколения

Шведская армия хочет получить истребители следующего поколения, но к этому есть три пути: разработать самим, разработать в кооперации с кем-то, купить уже имеющийся вариант.

Швеция вышла из проекта разработки истребителя 6 поколения, который разрабатывает Великобритания, Япония и Италия. Теперь они должны оценить будущее для собственного JAS-39 Gripen. Об этом сообщает Breaking Defense.

Военные должны официально принять решение о переходе на истребитель следующего поколения до 2031 года после оценки всех рисков и возможностей. Стокгольм рассматривает три варианта:

построить истребитель следующего поколения;

разработать истребитель следующего поколения в кооперации с кем-то;

приобрести уже созданный истребитель.

"Мы имели как двустороннее, так и трехстороннее сотрудничество с Великобританией, а также с Италией по программе FCAS. Мы отошли от этого около года назад и начали некоторые национальные исследования... выясняя, какие возможности нужны в будущем", — заявил один из чиновников.

Также собеседник заявил, что Швеция имеет график из нескольких фаз: первая будет охватывать исследования концепции в период между 2023-2025 годами, фаза два — разработка концепции и технологии в период с 2026 до 2030 годов. Демонстрация образцов начнется в 2026 году.

Единственный шведский производитель истребителей Saab уже заявил, что хочет участвовать в программе развития нового самолета. Пока нерешенным является решением с самолетами Gripen. По плану, истребители Gripen E должны эксплуатироваться до 2060 года, старые версии C/D — до 2035-2040 годов или позже из-за войны в Украине.

Из-за того, что решение с новыми самолетами будут откладывать до 2031 года, Швеция может потерять промышленное влияние на требования к дизайну европейских программ GCAP и FCAS.

Напомним, 25 октября в Швеции показали модернизированный истребитель Gripen E.

12 сентября в СМИ писали, что Швеция проанализирует, сколько самолетов Gripen они могут передать Украине.