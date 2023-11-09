Нашел лазейку в санкциях: Путин заработал дополнительный 1 мрд евро, — Politico

В прошлом году ЕС освободил Болгарию от санкций, чтобы защитить своих граждан от недостатка энергии, а Россия этим воспользовалась.

РФ получила дополнительный 1 миллиард евро на войну против Украины в этом году после того, как крупнейшая российская частная нефтяная компания воспользовалась лазейками в санкциях ЕС с помощью Болгарии. Об этом пишет издание Politico.

Неправительственная организация Global провела расследование и обнаружила, что Болгария позволила миллионам баррелей российской нефти попасть на местный российский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу", воспользовавшись своим освобождением от запрета ЕС на российскую нефть. Завод затем экспортировал разнообразное очищенное топливо за границу, а Москва заработала на таких поставках €983 млн.

По словам экспертов по вопросам санкций, это не является прямым нарушением санкций, однако страны ЕС и законодатели в Болгарии сейчас призывают Брюссель ужесточить правила, которые предоставляют стране особый режим, поскольку Европейская комиссия готовит свой 12-й пакет санкций против России.

Почему Болгарию освободили от санкций

Когда страны ЕС решили запретить морской импорт нефти из России в июне 2022 года, Болгария выиграла "особый статус" до конца 2024 года из-за ее "географической предрасположенности".

Страна в значительной степени зависит от разветвленного нефтеперерабатывающего завода Лукойла в Бургасе на черноморском побережье, который обеспечивает 80 процентов потребностей Болгарии в дизельном топливе и бензине и обеспечивает десятую часть экономического производства страны.

Напомним, что в G7 отказались разморозить активы РФ, пока Россия не выплатит Украине нанесенный ей материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров пожаловался, что не может попасть на встречу министров ОБСЕ, которая состоится в Северной Македонии из-за закрытия воздушного пространства для самолетов из России.