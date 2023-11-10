Заслушал отчеты о войне: Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове (видео)

В ходе визита глава Кремля, по данным российских СМИ, ознакомился с новыми образцами военной техники, а сопровождали Путина министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В ночь на 10 ноября после своего визита в Казахстан президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в городе Ростов-на-Дону. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Как заявили россияне, в штабе Путин заслушал доклады о ходе так называемой "спецоперации".

Также по данным источника, его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

"Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу "специальной военной операции", — добавил Песков.

Напомним, что 9 ноября глава Кремля Владимир Путин во время визита в Казахстан провел встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Во время встречи в Казахстане с Владимиром Путиным произошел конфуз. Глава Кремля, благодаря Токаева за приглашение, в очередной раз не сумел произнести имя своего казахского коллеги.