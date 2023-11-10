На замену старым Т-55: США одобрили продажу Румынии десятков танков Abrams

Несмотря на то, что Госдеп одобрили продажу машин за 2,5 млрд долларов, румынское Минобороны говорит, что стоимость контракта будет 1,1 млрд долларов.

Государственный департамент США обнародовал разрешение на продажу Румынии 54 танков Abrams M1A2 SEPv3 и другой техники. Об этом сообщает Defense News.

Если решение Госдепа поддержит Конгресс, то Румыния получит право заказать:

54 танка M1A2 SEPv3 Abrams;

4 боевых эвакуационных машины M88A2 Hercules;

4 штурмовые мосты M1110;

4 штурмовые машины для разминирования M1150 Breacher;

4 тяжелых штурмовых моста Scissor Bridge.

Кроме этого Румыния заказ будет включать запчасти, патроны и боеприпасы для танков. При этом стоит заметить, что румынское правительство одобрило запрос Минобороны на закупку 54 подержанных танков M1A2 Abrams. Но стоимость оценили в 1 млрд евро. Румынское издание Defense Romania на запрос в Минобороны получило ответ, что контракт все же будет стоить 1 млрд евро. Причина разницы в 1,5 млрд долларов не объясняется. Не исключено, что США могут давать специальный ваучер на приобретение американского оружия.

В издании отмечают, что Румыния может стать вторым оператором Abrams в Европе после того, как Польша объявила о соглашении приобрести сначала 250, а затем еще 116 танков Abrams.

Напомним, 3 ноября СМИ писали, что ВСУ имеют на вооружении редкие штурмовые машины M1150 ABV.

7 ноября Нидерланды отправили первые истребители F-16 в Румынию, чтобы обучать украинских летчиков.