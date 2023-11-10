Тревога — более трех часов: Игнат объяснил причины длительной опасности по всей Украине (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ ответил, будут ли повторяться трехчасовые тревоги и какую опасность украинцы пережидают в укрытиях.

Россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковое вооружение. Поэтому днем 10 ноября тревога звучала более трех часов по всей Украине. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада" объяснил, как россияне могут так долго держать борта в воздухе.

Прежде всего Игнат объяснил, о чем свидетельствует время, в течение которого украинцам следует находиться в укрытиях.

О чем свидетельствует продолжительность воздушных тревог в Украине

По словам спикера, во время взлета самолета МиГ, вся карта воздушной тревоги Украины краснеет.

"Ранее во время взлета вражеских самолетов тревога длилась 20 минут. Это свидетельствовало о том, что враг отрабатывает тренировочные "взлет-посадку". Также были тревоги полуторачасовые, когда МиГ-31 отрабатывает горючее, то есть летает, пока не потратит все, и возвращается на базу", — пояснил Игнат.

Однако сейчас враг ставит перед собой другие задачи, а именно, отработка дозаправки в воздухе. Поэтому время пребывания МиГа в воздухе возрастает вдвое.

О чем свидетельствует продолжительность воздушных тревог в Украине — Юрий Игнат ответил

"Самолеты МиГ есть разные. Есть МиГ-31 модификации БМ, который не может нести Х-47М2 "Кинжал" (российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд — ред.) Такие самолеты расположены в Крыму. Враг использует их для других целей. МиГ-31К безусловно несет угрозу, особенно, когда есть информация, что на борту может быть ракеты "Кинжал", — пояснил Игнат.

Напомним, в ночь на 10 ноября россияне в очередной раз атаковали мирные города Украины дронами-камикадзе иранского производства Shahed. Всего было несколько волн, когда противник запускал БПЛА. Ближе к полуночи тревога прозвучала в нескольких областях страны. О последствиях читайте в хронике Фокуса.