Украине нужно переходить в оборону, несмотря на опасность территориальных потерь, — WSJ

Журналисты Wall Street Journal опубликовали статью, в которой высокопоставленные представители НАТО, СБУ и другие эксперты рассуждают о ситуации на фронте. По их мнению, Украине нужно переходить в оборону.

Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность территориальных потерь. Об этом пишут журналисты издания Wall Street Journal.

В статье, посвященной ситуации на фронте, авторы отмечают, что РФ контролирует около одной пятой территории Украины и стремится продвинуться на северо-востоке и востоке страны. Украина все еще оказывает давление на юге, но изнеможение обеих сторон делает маловероятными изменения этой зимой.

"Это траншейный тупик", — цитирует издание высокопоставленного представителя украинской службы безопасности.

"Всеобщее наступление невозможно ни для одной из сторон. Ни одна из сторон не сможет прорваться", — говорит собеседник WSJ.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил изданию, что России, вероятно, не хватает ресурсов для проведения значительного наступления в этом году. Поэтому украинские войска могут иметь преимущество, "обороняясь в снегу".

Авторы статьи отмечают, что, учитывая ограничения способности Украины перехватить инициативу на поле боя против российских войск, по мнению экспертов, самый безопасный курс действий Киева — перейти к оборонительной позиции и заставить Россию расходовать свои войска и технику в поисках выгоды.

"Украина в некоторой степени применила этот подход в Авдеевке", — пишут журналисты.

Как считает Дмитрий Горенбург, эксперт по вопросам безопасности в американской организации CNA, такой подход может привести к "небольшим территориальным потерям для Украины", но зато поможет восстановить силы.

"Защищаться гораздо проще, чем нападать", — сказал Горенбург.

По его словам, такой подход может привести к небольшим территориальным потерям для Украины, но это может быть более безопасной позицией, пока стана восстанавливает силы и снабжение.

Напомним, 1 ноября СМИ опубликовали эссе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором говорилось, что война в Украине превращается в "позиционную", а значит перед миром возникают новые вызовы.

По мнению Главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте зашла в тупик, для выхода из которого необходимо совершить большой технологический скачок.