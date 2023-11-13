"Могут сбивать самолеты": США выкупили крупную партию установок Gepard для Украины, — СМИ

По информации журналистов, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро. Gepard может сбивать самолеты и вертолеты.

Соединенные Штаты Америки выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину. Ранее это оружие Нидерланды продали Амману. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По информации журналистов, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро. Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие немецкого производства за 21 млн евро. Эту сумму газета назвала "смешной ценой".

"В 2013 году Нидерланды продали те же бронированные автомобили иорданцам за "смешную цену" в 21 миллион евро. "Ситуация в мире изменилась", — пишет издание.

Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы. Gepard может сбивать самолеты и вертолеты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников, комментирует издание. De Telegraaf отмечает, что использование этого оружия позволит сэкономить боеприпасы для более дорогих зенитных систем, таких как Patriot или Iris-T.

Установки Gepard

Гепард — немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Поступила на вооружение Германии, Бельгии и Нидерландов во вторую половину 1970-х годов. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника. Боевое крещение состоялось в 2022 году во время российско-украинской войны.

Напомним, 9 ноября глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, какое оружие станет ключевым в войне с Россией. В ближайшем будущем Украине нужно делать ставку на морские беспилотники, поскольку ВС РФ уже освоили дроны-камикадзе, а количеством живой силы преобладали с начала вторжения, считает эксперт.