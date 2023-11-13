Планировали новые атаки на Израиль: ХАМАС готовился ко "второму этапу" резни, — WP

Американские журналисты пишут о доказательствах того, что боевики ХАМАСа были готовы ко "второй фазе" нападений, чтобы разжечь войну на Западном берегу реки Иордан и за его пределами.

Боевики исламского движения ХАМАС имели целью разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке и планировали новые атаки на Израиль в случае успешного нападения 7 октября. Об этом изданию The Washington Post сообщили несколько бывших и нынешних сотрудников разведки и служб безопасности четырех западных и ближневосточных стран.

ХАМАС планировал не ограничиваться израильскими поселениями у границы с сектором Газа и готовился ко "второму этапу" нападения вглубь Израиля. Об этом свидетельствуют доказательства, которые удалось собрать после осмотра погибших террористов, а именно карты, рисунки, заметки, а также оружие, которое они носили.

О чем свидетельствует осмотр тел погибших "хамасовцев"

Так, в Беэри, городке-кибуце, захваченном ХАМАСом 7 октября, один из погибших бойцов имел блокнот с написанными от руки стихами из Корана и приказами, в которых просто говорилось: "Убить как можно больше людей и взять как можно больше заложников".

Другие террористы были оснащены газовыми баллончиками, наручниками и термобарическими гранатами, которые мгновенно превращали дома в ад.

"Каждый был похож на фрагмент ужасной головоломки, обрывок мелких деталей операции, которая предусматривала сотни отдельных преступлений в определенных местах. Через пять недель вновь собранные фрагменты начинают раскрывать контуры более широкого плана ХАМАСа, который, по мнению аналитиков, имел целью не просто убить и захватить израильтян, но и разжечь пожар, который охватит регион и приведет к более широкому конфликту", — говорится в источнике.

Также предполагалось, что боевики достигнут территорий Западного берега Иордана под контролем Палестинской национальной администрации, а также проникнут в крупные израильские города и военные базы. Для этого некоторым участникам рейда было выдано достаточно боеприпасов, продовольствия и снаряжения.

"Эти доказательства выявляют намерение террористов ХАМАС нанести удар исторического масштаба", — пишет The Washington Post.

Руководство террористической группировки рассчитывало на мощный ответ Израиля, включая наземную операцию в секторе Газа, в ответ на массовые убийства и захват заложников. Боевики также осознавали, что это повлечет большие жертвы среди гражданского населения Газы.

Напомним, по состоянию на 38-й день войны в Израиле в ЦАХАЛ признали гибель 363 своих солдат и офицеров. Из них 45 военнослужащих были убиты после начала наземной операции в секторе Газа.

Тем временем Байден раскритиковал Нетаньяху, заявив, что шансов на прекращение огня в секторе Газа нет.

Также известно, что боевики ХАМАСа с 2007 года построили огромные тоннели, которые, по оценкам некоторых экспертов, простираются под всем сектором Газы на многие километры.