"Это моя жизнь": украинский спортсмен не вернулся после чемпионата в Европе из-за мобилизации

По словам участника чемпионата по уличной рыбалке Артура Билана, у него 2 повестки в ТЦК и нет возможности "решить вопрос", а его жена не хочет жить в постоянном стрессе в Украине.

Украинский участник уличного рыболовного чемпионата Артур Билан решил не возвращаться домой после Чемпионата мира в Италии, чтобы уклониться от двух повесток на мобилизацию. Об этом 13 ноября сообщил лидер украинской команды Даниил Лясов на своей Facebook-странице.

Согласно опубликованной переписке, спортсмен заявил, что принял решение остаться в Европре, чтобы воссоединиться с братом, которого давно не видел, а также, чтобы жена с маленьким ребенком не жили "в постоянном стрессе".

Артур Билан и его брат на сореывнованиях

Как Билан объяснил свой поступок

Билан, оправдывая свое решение, выразил беспокойство по поводу возможных последствий возвращения, указав на две повестки, с которыми он не имеет возможности "решить вопрос".

"А мы хотим жить! Тем более мы с братом не видимся и можем не увидеться! Это тяжело! Так что я, конечно понимаю, что моя карьера в Украине закончена, но это моя жизнь и мне в ней жить, и я сам себе судья!" — написал беглый спортсмен.

Лясов прокомментировал решение своего бывшего партнера по команде, отметив, что Билан принял это "трудное решение" после неудачного выступления на Чемпионате мира, пока остальные члены команды отдыхали перед возвращением домой.

Реакция Госпогранслужбы

Отметим, что на момент написания материала в Государственной пограничной службе Украины не комментировали бегство украинского спортсмена.

Напомним, 1 ноября сообщалось, кого из мужчин пограничники могут выпустить из Украины в условиях военного положения. Как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, некоторые "водители" пытаются выехать из Украины без водительского удостоверения.