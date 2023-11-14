В Брянской области с позиций ВС РФ массово сбежали тувинцы: ввели план "Сирена"

Оккупанты находились на позициях вблизи поселка Коммуна и сбежали оттуда с автоматами.

В России в Брянской области на одной из позиций ВС РФ произошло чрезвычайное происшествие — сбежали шестеро вооруженных военнослужащих. Об этом пишет издание ASTRA.

'Шестеро вооруженных военнослужащих из Тувы военнослужащих в/ч 51460, вооруженные автоматами, сбежали со своих позиций возле поселка Коммуна в Суземском районе Брянской области днем 13 ноября.

В регионе ввели план "Сирена". Через несколько часов военных-беглецов нашли, а план "Сирена" отменили.

Дальнейшая судьба российских военнослужащих неизвестна.

На момент публикации материала губернатор Брянской области Александр Богомаз не комментировал информацию о дезертирстве российских военнослужащих.

Напомним, что в РФ дважды за сутки пытались сжечь один и тот же военкомат. Мужчина и женщина швыряли в него бутылки виски и кефира

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