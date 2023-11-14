"Уход" ВС РФ с Херсонщины: в ВСУ объяснили, почему россияне "аннулировали" собственное заявление

Захватчики, как отмечают в командовании, не получили той реакции Сил обороны, на которую надеялись, поэтому аннулировали свою новость о перегруппировке войск в Херсонской области.

Враг попытался измерить готовность и способ реагирования ВСУ своим заявлением о якобы отходе с левобережья Херсонской области. Так оккупанты пытались спровоцировать реакцию украинской армии, однако ее не было. Такая реакция вызвала панику в РФ, поэтому заявление там "аннулировали". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, основания для будущего заявления об "уходе" российских оккупантов длительное время готовились в информпространстве.

"Очевидно это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления (...) Они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала", — пояснила Гуменюк.

Как отметила пресс-секретарь, россияне поняли, что получили фактически обратный эффект. Это спровоцировало "панику в их войске, усилился раздор и они были вынуждены убрать это заявление".

Что происходит в рядах российских оккупантов на Херсонщине

Наталья Гуменюк отметила, что у солдат РФ на левобережье Херсонщины "на самом деле у них не очень хорошие дела".

"Там действительно морально-психологическая ситуация в подразделениях, которые находятся на левом берегу, приближена к критической. Там процветает дезертирство, споры между подразделениями и нет слаженности. И это все усложняет боевую работу в тех условиях, когда Силы обороны давят на присутствие войск на левом берегу", — добавила пресс-секретарь.

Ранее и аналитики из американского Института изучения войны (ISW) подтвердили,что "перегруппировки" ВС РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области могут быть спецоперацией вражеского военного командования.

Накануне, 13 ноября, росСМИ сообщили о якобы отступлении с Херсонщины, а потом удалили новость.