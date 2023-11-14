Украинский кабан "поохотился" на российскую ДРГ на границе с Беларусью: есть жертвы, — соцсети

Вражеская диверсионная группа проходила по лесу и столкнулась там со стадом диких кабанов. Стрелять в животных диверсанты не смогли, из-за риска "засветиться". Кабанам удалось догнать одного из военных.

В Чернобыльской зоне в районе украинско-белорусской границы дикий кабан напал на российскую ДРГ и убил одного из вражеских разведчиков. Об этом сообщают в российском анонимном телеграм-канале "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что происшествие произошло неподалеку Чернобыльской атомной станции. Немногочисленная вражеская диверсионная группа с территории Беларуси проникла в Зону отчуждения, минуя посты контроля и наблюдения.

"В какой-то момент группа проходила по лесу и столкнулась со стадом диких кабанов, которые там водятся. Стрелять животных возможности не было, поскольку громкие звуки выстрелов могли бы выдать разведчиков. Кабанам удалось догнать одного из военных. После столкновения с одним из животных он неудачно упал и ударился головой о камень. Погиб на месте", — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал, тело погибшего оккупанта не эвакуировали, а план операции пришлось менять.

Украинское командование на момент публикации вероятный прорыв российской ДРГ украинской границы и нападение на нее кабанов не комментировало.

Напомним, что в Крыму при загадочных обстоятельствах погибли 19 военных ВС РФ. ДРГ якобы пробралась в казарму, где спали бойцы, и пустила туда "сильный газ нервно-паралитического действия".

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат.