Оружие для ВСУ: компания Rheinmetall поставит Украине более 30 систем Leopard 1

По данным концерна, Leopard 1 сейчас проходят капитальный ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе и готовятся к использованию.

Правительство Украины заключило с немецким концерном Rheinmetall контракт на поставку 32 систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5. Снабжение должно состояться в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также Украина заказала пять бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 и два танка для обучения водителей.

Отмечается, что заказ стоимостью в несколько миллионов евро, финансируемый Федеративной Республикой Германия, также включает обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Снабжение должно состояться в 2024 году. Системы Leopard 1 в настоящее время проходят капитальный ремонт и готовятся к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Снабжение оружия Rheinmetall для Украины.

Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянными поставками тактических машин. Ранее группе было доверено поставить Украине 80 боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже доказали свою стойкость в текущих операциях на поле боя.

Концерн готов поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ. В конце 2023 — начале 2024 года Украина также получит 5 аэромобильных машин Caracal. Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании в следующем году Rheinmetall поставит Украине 14 танков Leopard 2A4.

Также компания помогает украинским вооруженным силам боеприпасами, дронами, медицинскими средствами.

Rheinmetall выиграл многомиллионный контракт на поставку 120-мм мин Украины. Немецкое правительство разместило заказы на поставку в Украину почти 100 000 мин для минометов калибром 120-мм. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму миллионов евро и является частью недавнего пакета военной помощи Украине более 400 млн долларов. Первые партии должны отправить Киеву уже в ближайшее время, а сам контракт рассчитан на 2 года.

Ранее, 28 октября, Фокус сообщал, что мировые производители оружия увеличивают доходы благодаря военной помощи Украине. Оборонные гиганты Lockheed Martin, General Dynamics, RTX, Rheinmetall и ряд других компаний ожидают увеличения выручки. Причина не только в войне на Украине, но и в вооружении Европы.