"Будут вгрызаться в землю": РФ будет пытаться не допустить прорыва ВСУ, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Сергея Грабского, в Херсонской области враг пытается нарушить логистику ВСУ. Это свидетельствует о том, что РФ не имеет возможности перебросить туда достаточное количество артиллерии и использует свое временное преимущество в воздухе.

"Серая зона" на левом берегу Днепра в Херсонской области расширяется, поэтому Вооруженным силам Российской Федерации становится сложнее контролировать там ситуацию. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский 14 ноября в эфире телеканала FREEДОМ.

Он считает, что российские захватчики будут делать все, чтобы не допустить прорыва наших Сил обороны.

"Они будут просто вгрызаться в землю, понимая насколько критичным является этот участок фронта. Достаточно замерить расстояние от Олешек до Армянска и увидеть, что это 85 километров. Любой отход противника ставит под прямую угрозу его коммуникации, которые соединяют Крым с группировкой войск, которые ведут боевые действия в северной Таврии", — сказал военный эксперт.

Он отметил, что для ВСУ критически важной задачей является перерезание сухопутного коридора между временно оккупированными территориями.

"И неважно, где это будет осуществлено, будет ли это осуществлено в Херсонской области, будет ли успешным прорыв наших сил в Запорожской области или в Донецкой области, — не имеет значения. Главное перерезать этот коридор. И здесь вот эта линия, вот этот участок суши, она наиболее уязвима", — отметил Грабский.

Он также обратил внимание, что в Херсонской области враг пытается нарушить логистику украинских Сил обороны. Это свидетельствует о том, что ВС РФ не имеют возможности перебросить туда достаточное количество артиллерии и используют свое временное преимущество в воздухе.

"Расширение "серой зоны" — это дополнительный фактор, который свидетельствует о том, что противнику очень сложно контролировать ситуацию там, потому что "серая зона" достаточно широкая. Это не традиционный плацдарм, который захватили войска на берегу реки и пытаются его расширить, а это именно достаточно широкий участок местности, и контролировать его действительно сложно, и необходима большая концентрация войск, которую противник себе... позволить не может", — считает Грабский.

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Напомним, 13 ноября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал о ситуации на левом берегу Днепра. Он отметил, что украинские военные проводят успешные действия на левобережье Херсонщины и это приводит к панике у оккупантов и военкоров.