Можно без Украины: лидер республиканцев в Сенате США поддержал бюджет на два месяца, — СМИ

Как пишет издание, большинство демократов, поддерживающих помощь Украине, оказываются в сложной ситуации, так как сталкиваются с общей позицией консерваторов в обеих палатах, что создает для них дополнительное давление.

Лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатом Митч Макконнелл из Кентукки поддерживает предложение спикера Майка Джонсона из Луизианы по финансированию правительства, даже если оно не включает финансирование Украины и Израиля. Об этом 14 ноября сообщает американское издание The Hill.

"Решение Макконнелла принять стратегию расходов нового спикера означает, что лидеры республиканцев едины в преддверии крайнего срока финансирования правительства 17 ноября", — говорится в публикации.

Так Макконнелл выразил свою поддержку предложению спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно временного бюджета, который примут на два месяца. Это мероприятие направлено на предотвращение прекращения работы правительства из-за неутвержденного основного бюджета.

"Это ответственный шаг, который поможет сохранить работоспособность и предотвратить негативное сокращение федеральных расходов", — подчеркнул Макконнелл.

По его словам, такой временный бюджет даст возможность завершить работу над законопроектами о годовых расходах в течение следующих двух месяцев.

Предполагается, что при одобрении временного бюджета Конгрессом до января не будет принято нового законопроекта о финансировании Украины или Израиля.

Предварительно, 1 октября, Конгресс США утвердил временный бюджет, исключив из него новое финансирование помощи Украине, поскольку решено было рассматривать эту инициативу отдельно.

После этого президент США, Джо Байден, предложил выделить 106 миллиардов долларов. Основная часть суммы, 60 миллиардов долларов, предполагалась направить на помощь Украине. Этот пакет также включал финансовую помощь Израилю.

Предложение президента вызвало сопротивление в Палате представителей США, где новый спикер Майк Джонсон высказал желание рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Он представил отдельный пакет для Израиля, который был поддержан.

Демократов "зажали" республиканцы

Однако в Сенате, где большинство у демократов, не захотели рассматривать инициативу Джонсона. Здесь поддержали объединение помощи Украине и Израилю в один пакет.

Как отмечает издание, Чак Шумер из Нью-Йорка, лидер большинства в Сенате от демократов, сталкивается с давлением принять план Джонсона. Шумер требует двухпартийную поддержку для законов о расходах, но с Макконнеллом, поддерживающим план Джонсона, у демократов нет иного выбора. Шумер отменил голосование о переносе законодательного механизма для непрерывной резолюции, чтобы дать Палате больше времени на решение.

"Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли Джонсон набрать достаточное количество голосов, чтобы провести временную меру финансирования из Палаты представителей. Однако в понедельник сенаторы заявили, что рассчитывают на то, что ему удастся это сделать", — отмечает издание.

Напомним, 20 октября сообщалось, что Белый дом официально запросил у Конгресса $61 млрд для Украины. По данным СМИ, администрация Байдена планирует поделить финансирование на четыре части. Средства выделят Украине и Израилю, а также на противостояние России, Китаю и Ирану.