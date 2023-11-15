Взорвалось и вспыхнул пожар: неизвестный БпЛА атаковал пороховой завод в РФ (фото)

По данным журналистов, в результате падения беспилотника повреждена часть кровли цеха. Очевидцы сообщали о звуках взрывов перед возгоранием.

В России снова произошла атака на "Тамбовский пороховой завод". Неизвестный беспилотник упал на территорию завода и взорвался. Об этом сообщает российское издание Baza.

"Беспилотник пытался атаковать пороховой завод в Тамбовской области. Попытка атаки произошла около 7 утра 14 ноября. Неизвестный дрон упал на территорию "Тамбовского порохового завода". В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализовать и потушить", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, в поврежденном цехе якобы никакие работы не проводились, поэтому пострадавших нет. Очевидцы сообщают о звуках взрывов перед пожаром.

Baza напомнила, что несколько дней назад на заводе в Котовске уже был пожар. Позже следователи возбудили уголовное дело по статье теракт.

Губернатор российского региона Максим Егоров на момент публикации материала официально не коммуницировал информацию о ночной атаке БпЛА.

Ранее сообщалось, что 20 июня на Тамбовском пороховом заводе, крупнейшем в России производителе пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов вспыхнул пожар.

Также Фокус писал, что Главное управление разведки Украины причастно к атаке на российские заводы в Московской и Тамбовской областях в ночь на 11 ноября 2023 года.