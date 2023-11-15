Кодовое название "Война" переименовали в "Обстрелы": в РФ расследуют атаку БпЛА на пороховой завод

Управление Следственного комитета, которое возбудило дело о теракте, расследует все значительные преступления, совершенные с использованием БпЛА и ракет на территории России.

В России Центральный аппарат СКР возбудил дело о теракте на Тамбовском пороховом заводе. Расследование проводит спецуправление, в производстве которого находятся уголовные дела о преступлениях, "совершенных ВСУ" с 2014 года в псевдореспубликах, а теперь и по всей России. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, 11 ноября на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске прогремел мощный взрыв. Его квалифицировали как теракт, совершенный группой лиц, и открыли уголовное производство. Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

С места происшествия, а именно разрушенного взрывом здания площадью более 300 кв. м, были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и другие запчасти, из которых, вероятно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод.

Удар, судя по повреждениям, пришелся в крышу здания.

Управление СКР, которое возбудило дело о теракте, расследует все значительные преступления, совершенные с использованием БПЛА и ракет на территории России. В его производстве находится масштабное дело о преступлениях, "совершенных ВСУ, СБУ и участниками "националистических формирований на Донбассе".

"Ранее дело имело кодовое название "Война", а после включения в него материалов о преступлениях в других регионах России расследование, по некоторым данным, переименовали в "Обстрелы", — пишет издание.

Какие еще преступления расследуются по делу "Обстрелы":

Прилет украинского БПЛА к жилому многоквартирному дому в Воронеже 9 июня, в результате которого кроме новой многоэтажки были повреждены и расположенные рядом частные дома и пострадали три человека

Взрыв на пороховом заводе в Котовске в июне, где во время демонтажа оборудования для пироксилина произошел взрыв, повлекший гибель пяти сотрудников подрядной организации, которая проводила работы.

Напомним, что неизвестный БпЛА атаковал пороховой завод в РФ. В результате падения беспилотника повреждена часть кровли цеха.

Ранее сообщалось, что ГУР Минобороны Украины причастно к атаке на российские заводы в Московской и Тамбовской областях в ночь на 11 ноября 2023 года.