Оккупанты создают новые огневые точки вблизи Евпатории, — партизаны (фото, видео)

По информации партизанского движения "Атеш", оккупанты опасаются высадки украинского десанта, поэтому укрепляют гарнизон и готовятся к обороне.

Вблизи временно оккупированной Евпатории агенты украинского подполья обнаружили новые огневые точки оккупантов. Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Огневые позиции российских военных были обнаружены украинскими партизанами во время разведки оборонительной местности между Евпаторией и Симферополем.

Отмечается, что российская армия осела на территории развлекательного комплекса "Солнышко", а вдоль травы выставлены контрольно-пропускные пункты и огневые точки.

В украинском подполье говорят, что российская армия продолжает готовиться к обороне временно оккупированного Крыма. Они отмечают, что оккупанты решили укрепить свой гарнизон. Причиной таких действий они называют вероятно страх высадки морского десанта Сил обороны.

Напомним, по информации ОК "Юг" оккупанты сосредоточили на временно оккупированном полуострове более 800 ракет типа "Калибр" и "Оникс".

Также 16 ноября в Минобороны РФ сообщили о сбитии пяти беспилотников над Крымом и Брянской областью. В частности, российские власти не сообщают о повреждениях или разрушениях в результате атак.