ДРГ перешла линию фронта и расстреляла оккупантов в подвале, — боец Сил обороны (фото)

Украинские защитники ликвидировали часовых российских оккупантов и спустились в подвал, где в это время отдыхал личный состав врага.

Украинская диверсионно-разведывательная группа пересекла линию фронта в Запорожской области и уничтожила значительное количество российских военных. Об этом сообщил в Telegram-канале Левко Стек, журналист "Радио Свободы", который сейчас мобилизован в ряды украинской армии.

Вир рассказал, что бойцам незаметно удалось подойти к месту расположения российского подразделения. Они ликвидировали часовых и спустились в подвал, где в это время отдыхал личный состав врага.

"Далее оккупантов расстреливали как в тире. В итоге — значительное количество убитых и раненых россиян", — пояснил автор сообщения.

Левко Стек предположил, что понесли россияне потери и от дружественного огня. В панике военные РФ открывали хаотичный огонь по своим. Он выразил надежду, что в будущем будут названы фамилии исполнителей операции, выполнение которой оказалось очень профессиональным и успешным.

"Фантастическая операция", — добавил Левко Стек.

Бои в Запорожской области — данные от Генштаба ВСУ

На Запорожском направлении, как говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ за 16 ноября, российские войска вели бесполезные штурмовые действия в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового. Украинским защитникам удалось отбить 5 атак.

Враг нанес авиационные удары неподалеку от Малой Токмачки и Новодаровки Запорожской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Гуляйполе, Полтавка, Новоданиловка, Каменское и Малые Щербаки.

Напомним, 3 ноября мелитопольские партизаны из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400. Украинские защитники "отпраздновали" День ракетных войск и артиллерии, попав в ракетный комплекс оккупантов.