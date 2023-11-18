Окопы уже не роют: под Купянском трофейным FPV уничтожили главного "копателя" россиян (видео)

Бойцы использовали захваченный у врага дрон и на длительное время "замедлили" им строительство фортификационных сооружений.

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии Наступления "Сталевий Кордон" трофейным FPV-дроном поразили экскаватор оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Отмечается, что российские военные пригнали экскаватор и принялись рыть окопы, чтобы обустроить себе новые позиции. Работу вражеской техники заметила украинская аэроразведка и решила их притормозить. Для этого гвардейцы использовали "циничный способ" — трофейный FPV-дрон, который ранее отжали у оккупантов.

"Метким ударом строительство вражеских фортификационных сооружений замедлили на длительное время", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после попадания активные инженерные работы по обустройству вражеских позиций остановились и перешли в режим простоя.

Напомним, что минометчики НГУ в Донецкой области "притормозили" россиян, которые пробирались к их позициям. В результате успешной работы криворожских нацгвардейцев были уничтожены миномет, два БК противника и личный состав врага.

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили "отвлекающую" колонну ВС РФ на Херсонщине. Оккупанты назвали количество погибших солдат.