"ИПСО от пьяного Медведева": в РФ разгоняют историю о "побеге" летчика ВСУ на Су-27, — ГУР

По легенде росСМИ, старший офицер Воздушных сил ВСУ якобы сотрудничал с оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Украинская военная разведка называет это типичным вбросом из-за массовой сдачи в плен российских офицеров и пилотов с техникой.

Российские пропагандисты 18 ноября активно распространяют сведения о "побеге" летчика ВСУ в Россию на угнанном самолете Су-27. Сейчас его якобы проверяют спецслужбы.

Первым о "побеге" украинского пилота сообщил российский блогер Алексей Воевода. Он также является военным летчиком и пилотом вертолета Ка-52. Воевода говорит, что организовал "побег" командира звена, старшего офицера ВС ВСУ.

Так называемый министр информации "ДНР" Даниил Безсонов отметил, что летчик якобы тайно сотрудничал с ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Сбежал ли летчик ВВС ВСУ: позиция ГУР Минобороны Украины

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины агентству УНИАН заявили, что данная информация совершенно не соответствует действительности.

"Это примитивное и просроченное ИПСО уровня максимально пьяного [замглавы Совбеза Роccии Дмитрия] Медведева", — рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Российская информационно-психологическая операция с пилотом ВСУ — это ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов, в частности офицеров и пилотов с техникой, говорит Юсов.

Источники издания "Украинская правда" добавили, что все летчики Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ находятся на своих местах.

Нaпомним, ВС РФ готовятся к поставкам ВСУ западных истребителей и придумали использовать самолет ДРЛО вместе с ЗРК С-400. Самолеты F-16 обладают современными технологиями и засечь их — не простая задача.

В ноябре россияне накапливали на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Рядом с самолетами были видны контейнеры, в которых могли хранить ракеты.