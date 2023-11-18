Мировой рекорд: снайпер СБУ ликвидировал военного РФ с расстояния почти 4 километра (видео)

Спецназовец стрелял по захватчику из украинской винтовки "Властелин Горизонта". Примечательно, что украинец не раз попадал в цель с дальнего расстояния. Он побил личный рекорд, который составлял 3540 метров.

Снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд — ликвидировал российского оккупанта с дистанции в 3,8 километра. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "РБК-Украина".

Спецназовец произвел выстрел из украинской винтовки "Властелин Горизонта", его предыдущий рекорд составил 3540 метров.

На опубликованных кадрах видно попадание и испуг захватчиков, стоявших рядом.

"Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя умение эффективно работать на фантастических дистанциях", — добавила спецслужба.

Напомним, в Силах обороны Украины служит элитный снайпер, командир снайперской группы "Призраков Бахмута". Он взял на себя ответственность за ликвидацию 113 военных РФ за последние девять месяцев.

В сентябре этого года российские оккупанты хотели обустроить позиции на границе РФ с Харьковской областью. Группу захватчиков ликвидировали снайперы из отряда Госпогранслужбы Украины.