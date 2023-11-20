Маркируют пометками "акула": оккупанты перебрасывают технику под Вербовое и Токмак

Последние переброски вражеской техники отвечали оперативно-тактическим задачам на Бердянском направлении, сообщает советник мэра портового города Петр Андрющенко.

В районе временно оккупированного Мариуполя наблюдается движение вражеской техники на Запорожское направление. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в течение последних дней российские оккупанты перемещают личный состав и военную технику в направлении Бердянска.

"В основном — грузовики с БК и личным составом. Установлены новые отметки. В направлении Центра замечена колонна из 15 авто: тентованные "Уралы" и "КамаЗы", бронированный "Кунг" на базе "Урала", "Зу-23" и бензовозы с маркировкой. В новосформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье, установлен шеврон с изображением акулы", — говорится в сообщении.

Новые отметки оккупантов

Петр Андрющенко отметил, что последние переброски отвечали оперативно-тактическим задачам, в частности в районе Вербового на Бердянском направлении и в направлении Токмака.

Напомним, что возле Мариуполя зафиксирована необычная активность ВС РФ. По словам советника мэра, оккупанты передислоцируют топливозаправщики ближе к фронту и увеличивают количество личного состава в лагерях на побережье Азовского моря.

16 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что ВС РФ активизировали переброску техники и живой силы через Мариуполь в направлении Бердянска. По словам Андрющенко, было зафиксировано как минимум две колонны по десять грузовиков с БК.