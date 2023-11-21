"Киев не за три дня": россияне уже не доверяют своей армии, — росСМИ

Несмотря на то, что российская армия имела наибольшее доверие среди своего населения, в этом году ей стали доверять меньше людей. Между тем доверие к власти среди граждан РФ только растет.

Россияне потеряли доверие к своей армии. Причиной этому стала затянувшаяся война в Украине. Об этом пишет издание The Moscow Times ссылаясь на данные социологической группы Gallup.

Отмечается, что российская армия имела наибольшее доверие у россиян. В частности в 2022 году ей доверяли 80% человек, однако по состоянию на лето этого года только 75%. Отношение к армии РФ ухудшилось у всех групп населения независимо от пола, возраста и достатка.

Между тем, как пишет издание, доверие к полиции, финансовым учреждениям и судебной системе в России в этом году наоборот выросло. Этому способствовали силовые разгоны противников российской власти и вынесение судами решений в отношении лиц, которые якобы дискредитировали российскую армию и распространяли против нее фейки.

В частности, на такое отношение населения к армии, как отмечается, мог повлиять мятеж Пригожина, ведь он обвинил в измене и некомпетентности руководство армии.

Также в материале отмечается, что несмотря на рассказы о "сильной армии РФ", война в Украине продолжается уже более полутора лет и понесла за собой множество погибших и раненых российских военных. Издание отмечает, что Россия и в дальнейшем использует свою "самоубийственную тактику", которую использовала во время боев за Бахмут, а именно "задавливание противника массой солдат".

Вместе с этим на фоне мобилизации, ускорения инфляции и эмиграции граждан России, доверие к власти среди россиян в течение последнего года наоборот растет. Так, руководству страны доверяет 68% жителей РФ.

Напомним, 31 октября российский аналитический центр опубликовал данные опроса, согласно которым большинство россиян за то, чтобы прекратить войну в ближайшее время. Впрочем часть из них согласны на завершение войны только с сохранением временно оккупированных территорий.