"Убийственный союз": Запад больше не может игнорировать военные связи РФ и Ирана, — эксперт

По словам аналитика Роберта Кларка, если Иран передаст России ракеты, то система ПВО Украины может оказаться перегруженной из-за возросшей интенсивности воздушных атак.

Иран поддерживает вторжение России в Украину, предоставляя оружие в виде ударных дронов Shahed. Также он передал РФ танковые и артиллерийские снаряды. Об этом в колонке для The Telegraph написал военный аналитики Роберт Кларк.

По его словам, ситуация с распространением иранского оружия рискует повториться и на Ближнем Востоке. Там же президент РФ Владимир Путин обвиняет США в росте напряженности в регионе, при этом предлагает Тегерану сотрудничество в оборонной сфере.

Кларк отметил, что Кремль может получить от Ирана средства для остановки украинского контрнаступления.

"Потенциально это крайне необходимая остановка украинского наступления на юге и востоке Украины, поскольку идет обсуждения тысяч иранских ракет, чтобы помочь повернуть ситуацию в пользу России", — написал эксперт.

Кроме того, как сообщил Кларк, в США обеспокоены тем, что Россия может отправить Ирану ударные вертолеты, радары, а также скоростные реактивные и учебные самолеты.

Аналитик заявил, что последствия дружбы Москвы и Тегерана будут очень глубокими для Европы и повлияют на безопасность на Ближнем Востоке. Что касается Украины, то РФ может восполнять свои военные потери с большой скоростью.

"Теперь вероятное обещание того, что тысячи иранских баллистических ракет направятся в Москву, может привести к тому, что и без того ограниченная и перегруженная украинская система ПВО будет подавлена, что приведет к неисчислимым дальнейшим разрушениям украинской инфраструктуры", — сказано в статье.

По мнению Кларка, Запад должен начать действовать. Европа должна прийти на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Иран может планировать предоставление России баллистических ракет малой дальности. В октябре Тегеран и Москва заявляли, что ракетное эмбарго ООН против Ирана уже закончилось. Это открывает для Кремля возможность открыто приобрести у этого государства баллистические ракеты и предоставлять ракетные технологии.