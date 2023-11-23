Ускорили коллапс: ГУР провело кибероперацию против "Росавиации" (фото)

В результате операции украинским разведчикам удалось раздобыть много закрытых служебных документов. Их анализ свидетельствует, что сфера гражданской авиации РФ находится на грани упадка.

Военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию в отношении "Росавиации" и обнаружила большие проблемы в этой сфере из-за санкций. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Так, Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения министерства транспорта РФ — Федерального агентства воздушного транспорта" ("Росавиация"). Ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации.

"Среди полученных в результате взлома и проникновения во вражеские информационные системы данных — перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период. Их анализ свидетельствует — сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса", — сообщают в ГУР Минобороны.

В документах оккупанты часто жалуются на технические неисправности в самолетах, ошибки в действиях пилотов, кружение неизвестных БпЛА и столкновения с птицами.

Напомним, что РФ может увеличить количество боевой авиации. Оккупанты могут нарастить количество самолетов путем построения новых эскадрилий штурмовой авиации уже до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ имеют три плацдарма на левобережье Херсонщины, но мешает авиация РФ.