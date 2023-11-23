В силиконовой маске собирался убить командира РФ: ФСБ задержала "украинского агента" (видео)

В ролике якобы завербованный ГУР задержанный рассказал, что задание взорвать высокопоставленного российского командира он получил от куратора по имени Антон в "целях мести" и "для запугивания".

В Федеральной службе безопасности РФ утверждают, что задержали гражданина Украины, который якобы планировал убийство высокопоставленного российского командира в Воронеже. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы ТАСС и"РИА Новости".

ФСБ заявляет, что у задержанного изъяли взрывчатку массой более 1 кг, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу и поддельный паспорт гражданина России.

"Агента" обучали приемам конспирации и слежки в Харькове

По информации спецслужб "украинский агент" прибыл на территорию РФ в ноябре 2022 года. Кроме того, опубликовали и видео задержания и дачи показаний мужчины.

Как рассказывает на допросе сам задержанный, сначала он якобы прошел обучение в Харькове "для совершения терактов на территории России". Там "агента Украины", по его же словам, учили приемам конспирации и слежки, а также собирать взрывные устройства и использовать огнестрельное оружие.

Задание получал от "куратора Антона" в "целях мести"

Как утверждает мужчина, сначала он проживал в Белгороде, а позже в Воронеже. В ролике якобы завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины задержанный рассказал, что задание взорвать высокопоставленного российского командира он получил от куратора по имени Антон в "целях мести" и "для запугивания".

Мужчина заявил, что ему передали компоненты, из которых он собрал подрывное устройство. Кроме того, для конспирации ему предоставили поддельный российский паспорт.

Напомним, в редакции изданием "Важные истории" оказались документы, которые свидетельствуют, что российский депутат, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в августе 2022 года удочерил 10-месячную девочку Маргариту Прокопенко, которую вывез из Херсонской области.