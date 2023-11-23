Несовершенство разведавиации России может привести к ослеплению ВС РФ, — военный обозреватель

Сейчас Москва не имеет достаточных средств авиационной разведки, чтобы обеспечивать свои войска поддержкой в режиме 24/7, а создание новых образцов является неподъемной технической и технологической проблемой, считает Александр Коваленко.

На днях разведка Великобритании сообщила, что РФ вынуждена была расконсервировать советский высотный разведывательный самолет М-55 "Геофизика" для усиления своей авиационной разведывательной компоненты. На такой шаг оккупанты пошли, потому что потенциал их разведывательной авиации ограничен, а это может привести к ослеплению и оглушению всей группировки российских оккупационных войск. Такое мнение высказал военный обозреватель, аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В советские времена самолет М-55 "Геофизика" мог применяться для дополнительного указания ОТК "Ока", с дальностью поражения цели до 400 км. Сейчас на самолет устанавливают контейнер радиотехнической разведки УКР-РТ, который позволяет проводить разведку и выявлять средства ПВО на глубину в 200-300 км", — сообщил Коваленко.

Он отметил, что М-55 "Геофизика", находясь в воздушном пространстве России, не сможет эффективно разведывать вглубь территории Украины, а в воздушном пространстве временно оккупированных территорий, вынужден будет базироваться или на одном из местных аэродромов на ВТО.

М-55 "Геофизика"

"Все это свидетельствует о несовершенстве российской разведывательной компоненты, которую пытаются решить, используя морально и технически устаревшие средства", — отмечает военный эксперт.

Александр Коваленко также отметил, что самолеты ДРЛО А-50 РФ сейчас проходят интеграцию с системами ПВО С-400 "Триумф" для повышения эффективности зенитно-ракетных комплексов в борьбе с истребителями F16.

"Оказывается, без поддержки А-50, ЗРС С-400 "Триумф" на максимальных расстояниях, заявленных в ее характеристиках, не является эффективным. Привет Китаю, Турции и Индии с приобретением очень дорогого и очень дефективного металлолома", — говорит эксперт.

А-50

В России, говорит он, на вооружении находятся 9 самолетов ДРЛО А-50, один из которых до сих пор ремонтируют после того, как его атаковали дроны в Беларуси. Так же есть информация о не боеспособности еще нескольких А-50 из-за ремонта и модернизации.

"Точное количество боеспособных самолетов А-50 на сегодня сложно назвать, но их точно меньше 9 и это заставляет россиян выводить из консервации подобие разведывательной авиации", — говорит Коваленко.

Он отметил, что они привлекаются для разведки в Крыму. Во время выполнения задач они находятся в воздушном пространстве Ростовской области, временно оккупированной Луганской, Запорожской областей и над акваторией Азовского моря.

Выводы

По мнению Александра Коваленко, сейчас Россия не имеет достаточных средств авиационной разведки, чтобы обеспечивать свои войска поддержкой в режиме 24/7, а создание новых образцов авиации является неподъемной технической и технологической проблемой, что и заставляет россиян усиливать эту компоненту расконсервацией старых советских образцов ограниченной функциональности.

"Все идет к тому, что в какой-то момент Украина может иметь шанс полностью ослепить и оглушить российскую группировку оккупационных войск. Условия для этого есть, причем создают их в определенном смысле сами РАВ несовершенством своей авиации. Остается открытым вопрос возможностей", — подытожил эксперт.

Напомним, что военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию в отношении "Росавиации" и обнаружила большие проблемы в этой сфере из-за санкций.

Ранее сообщалось, что РоссияФ может увеличить количество боевой авиации, нарастив количество самолетов путем построения новых эскадрилий штурмовой авиации уже к концу 2023 года.