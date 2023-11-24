Под Мариуполем мобилизовали всех мужчин: забрали даже тех, у кого нет паспорта РФ

Сартана имеет один из самых больших процентов коллаборации и принятия оккупации в Мариупольской агломерации. Граждан призвали бежать, "пока есть шанс и пути".

В оккупированном поселке Сартана Мариупольского района на этой неделе оккупанты раздавали повестки. Их получили даже те, кто не является гражданином России. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В поселении Сартана на этой неделе всем мужчинам вручили повестки в военкомат оккупантов. Даже тем, у кого нет российского паспорта и недавно вернулся из оккупации", — написал он.

Он пожелал сартанцам сдаваться в украинский плен, а мужчинам в Мариуполе — бежать пока есть шанс и пути, поскольку они могут стать следующими.

Также советник городского головы Мариуполя вспомнил, что с начала российского вторжения Сартана имеет один из самых больших процентов коллаборации и принятия оккупации в Мариупольской агломерации.

"Кроме того, именно активная часть греческой общины Сартаны в оккупации способствовала официальной интеграции греческого нацменьшинства в российскую среду и слиянию с российским "обществом греков", — отметил Андрющенко.

Напомним, что Российские оккупанты продолжают перебрасывать колонны техники из оккупированного Мариуполя в направлении Запорожья. В городе заметили 5 военных грузовиков. В трех из них было много людей не в военной форме.

17 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о приезде вражеских подразделений, которые базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы.